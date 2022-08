Nowy odkryty basen w Świdnicy za 35 mln zł - promocje na koniec sezonu! Zobaczcie ceny biletów 2-4 września 2022

Koniec sezonu na odkrytym, nowym basenie w Świdnicy. Basen czynny będzie jeszcze w piątek 2 września, sobotę 3 września i niedzielę 4 września 2022 roku

Modernizacja odkrytego basenu w Świdnicy kosztowała 35 mln zł. Otwarcie 20.07.2022 roku o godz. 11.00

Letni basen w Świdnicy powstał w miejscu starego, poniemieckiego kąpieliska. Jest tu dużo atrakcji dla dzieci i młodzieży. Jest to jeden z najnowocześniejszych basenów w regionie wałbrzyskim na Dolnym Śląsku. Całość tej kwoty wyłożyło z budżetu miasto Świdnica. Choć nie było to łatwe, udało się dopiąć inwestycję do końca.