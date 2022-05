Nowy program oddłużania dłużników czynszowych w Wałbrzychu 2022. Jak skorzystać, ilu już skorzystało?

Podczas lutowej sesji Rady Miejskiej w Wałbrzychu przyjęto przyjęto uchwałę w sprawie możliwości umorzenia zadłużenia czynszowego najemców komunalnych lokali gminnych. Weszła ona w życie w marcu, a proponowana w niej restrukturyzacja obowiązuje do końca czerwca 2022 roku.

Sprawdziliśmy, czy w ciągu dwóch pierwszych miesięcy działania tego programu znaleźli się chętni do skorzystania z tego wsparcia.

- Do 12 maja wpłynęło do nas 79 wniosków, są one sukcesywnie rozpatrywane. Wiadomo już, że 7 z nich nie spełnia wymogów formalnych; 69 wniosków już przekazano do urzędu miejskiego celem podjęcia decyzji, z czego 18 już pan prezydent zatwierdził. 7 ugód już podpisaliśmy -