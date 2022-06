Nowy samochód elektryczny straży miejskiej w Wałbrzychu. Pierwszy taki bus na Dolnym Śląsku [ZDJĘCIA]

- Ogłaszając przetarg, 1,5-roku temu mieliśmy na uwadze to, by nasz nowy w pełni elektryczny samochód służył przede wszystkim do kontroli ruchu drogowego, czyli m.in. parkowania i sprostał konieczności przewożenia blokad. Niestety przez pandemię i kłopoty z dostawami całe postępowanie trwało tak długo, udało się wyłonić wykonawcę dopiero w trzecim etapie. Dziś, 3 czerwca 2022, odbieramy ten samochód oficjalnie, a od poniedziałku będzie on pełnił służbę na ulicach Wałbrzycha - mówi Kazimierz Nowak, komendant Straży Miejskiej w Wałbrzychu