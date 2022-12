Nowy sklep w Galerii Victoria w Wałbrzychu. Miłośnicy artykułów do domu są wniebowzięci! Promocje na otwarcie ZDJĘCIA

Sklep Home & You teraz także w Wałbrzychu w Galerii Victoria

W Polsce działa ponad sto sklepów marki Home and You. Na Dolnym Śląsku m.in. we Wrocławiu, Świdnicy czy Legnicy. Teraz także wałbrzyszanie mogą cieszyć się z tego sklepu. A jest to jeden z tych, które wskazywali, że marzy im się w naszym mieście.

Pani Ewa pod postem na stronie Galerii Victoria, gdzie będzie działał sklep Home & You napisała: "Super nareszcie, a do Świdnicy trochę jednak daleko". Zachwytów było więcej: Klaudia "Jejuuu tak tak tak", Anna "Przepadnę w tym sklepie".

Marka Home &You oferuje: