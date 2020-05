Nowy taras widokowy w Szczawnie-Zdroju. Zobaczcie, jaki fajny [ZDJĘCIA]

- Mamy nadzieję, że inwestycja choć mała, ucieszy mieszkańców bo to oni są sercem tego miasta. Zadbane miasto to miasto przyjazne także turystom - zachęcają w urzędzie.

Podobnego zdania są mieszkańcy. Brakuje zwłaszcza ławeczek. Na razie jednak urząd o tym nie myśli. Może jednak warto zmienić zdanie i zrobić z tego miejsca perełkę? - Bo po co tam iść, żeby tylko postać? Fajnie by było posiedzieć i zrelaksować się - uważają. A my kibicujemy, by tak właśnie się stało i sami chętnie odwiedzimy to miejsce.