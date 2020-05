Nowy utwór SILENTlive z Wałbrzycha. Grający rzecznik policji i jego zespół przeciw nienawiści

Wojna poprzez słowa. „Żołnierze” to czwarty singiel zespołu SILENTlive z Wałbrzycha z drugiego albumu „Czarny Żółty Biały”. Jak informują muzycy, Singiel „Żołnierze” to po prostu historia ludzi, nas samych. - Mowa w nim o wojnie, ale nie w tym dosłownym znaczeniu. To wojna na słowa, które potrafią ranić - zaznaczają

- To żądza pieniądza, który potrafi zniszczyć życie człowieka. To chora wręcz nienawiść ludzi do ludzi. Nie możemy pozostać bierni wobec takich zachowań i poprzez ten kawałek, od wielu lat wykonując go na scenie, aktywnie włączamy się w walkę z wszechogarniającym hejtem – informują członkowie zespołu. Grupa SILENTlive album „Czarny Żółty Biały” wydała już w kwietniu 2018 roku. Do tego momentu udostępniła w internecie trzy single pochodzące z tego krążka: „Manufaktura”, „Telewizor” oraz „Szczęście – część II” . Teraz pora na czwarty utwór - „Żołnierze”. Wszędzie – szczególnie w przestrzeni publicznej - widoczny i słyszalny jest tylko hejt. To zjawisko możemy zaobserwować szczególnie w internecie. Może warto się nad tym problemem głębiej zastanowić. Ta chora walka pomiędzy ludźmi, rywalizacja i chęć wygrania z przeciwnikiem, którym jest człowiek, jest coraz bardziej widoczna – twierdzi Marcin Klasik, wokalista i gitarzysta zespołu.

Tekst do tego utworu napisałem jakieś 15 lat temu. Pomimo iż czasy się zmieniły, okazuje się, że do tej pory nie stracił on na ważności. To żądza pieniądza, popularności i chęć bycia kimś lepszym od drugiego człowieka, powoduje, że tracimy instynkt samozachowawczy – mówi Marcin Świeży, autor tekstu, w zespole grający na instrumentach klawiszowych. Przypomnijmy, że zespół SILENTlive powstał w Wałbrzychu w 2008 roku. Od tego czasu zmiany personalne następowały jedynie za perkusją. W grupie od początku występują: wokalista oraz gitarzysta - Marcin Klasik, gitarzysta - Piotr Kruk, klawiszowiec i gitarzysta - Marcin Świeży oraz basista - Krzysztof Janowski. Za bębnami od grudnia 2016 roku zasiada natomiast Dariusz Starostka. Za realizację płyty „Czarny Żółty Biały” - jej miks i mastering - odpowiedzialny był Bartosz Miszczyk z wałbrzyskiego m23studio.

Premiera jeszcze dziś!

Słowa:

Żołnierze

muz. / sł. M. Świeży *

* reinterpretacja muzyczna oryginalnej wersji utworu: M. Świeży, M. Klasik, P. Kruk, K. Janowski, D. Starostka Niczym żołnierze strzelacie do siebie

Przechodzę obok, chcę coś powiedzieć

Niczym żołnierze walczycie na śmierć i życie

Chcę coś powiedzieć, lecz nic nie słyszę

Jedno słowo, Twój uśmiech nagle zanika

W oczekiwaniu na resztki straconego życia

Jedno słowo, Twój uśmiech nagle zanika

W oczekiwaniu na resztki...

Stajecie do walki na śmierć i życie

Niczym żołnierze ciągle walczycie

Nie dostrzegacie i nie widzicie

Oto historia waszego życia

To łatwy i prosty schemat zwyciężania

W globalnej walce pieniądza chęć zabijania

Jedno słowo, Twój uśmiech nagle zanika

Opowiedziana słowami... (historia życia)