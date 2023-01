Obwodnica Wałbrzycha ukończona i piękna. Czego jej brakuje? Zdjęcia z drona Elżbieta Węgrzyn

Obwodnica Wałbrzycha - Europejka - oddana od października 2022 do użytku kierowców zmienia komunikacyjne oblicze Wałbrzycha. Zmienia się komunikacja miejska, przejezdność arterii Starego Zdroju i mnóstwo innych aspektów życia miasta. Trwają też dyskusje, jakie rozwiązania jeszcze bardziej usprawniłyby ruch na obwodnicy i dopełniły wałbrzyską Europejkę. Oto katalog tego, czego nowej obwodnicy brakuje. Zachęcamy do uzupełniania go.