Obwodnica Wałbrzycha w budowie. Uwaga. Od poniedziałku duże zmiany i utrudnienia w organizacji ruchu w Śródmieściu! ZDJĘCIA

– Przechodzimy do absolutnie finałowego etapu budowy. Nie patrzymy już na odcinek na pograniczu Szczawna-Zdroju i Wałbrzycha, czy w okolicach ulicy Żeromskiego. Skupiamy się na okolicach Placu Grunwaldzkiego, ulicy Reja, Lisiej Sztolni – mówi Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha.

Wymienione miejsca to ścisłe centrum miasta. Trzeba tam będzie w końcu położyć masy bitumiczne, czyli asfalt, a nie da się tego zrobić przy normalnym ruchu pojazdów. Problemem jest też zabytkowa Lisia Sztolnia, która jak się okazało nie znajduje się tak głęboko jak wskazywały wcześniejsze pomiary. Trzeba ją przykryć specjalne zaprojektowaną konstrukcją z betonu i stali. Niemal ręcznie na odcinku kilkudziesięciu metrów budowany będzie specjalny sarkofag. Inaczej mogłaby się zawalić.

Zatem od poniedziałku, 21 marca, ponownie zamknięta będzie całkowicie ulica Wysockiego. Zaczną znowu kursować linie autobusowe 50 i 51. Od 28 zacznie się wylewanie asfaltu. Ma to potrwać do 10 kwietnia. Później na Wysockiego powróci ruch autobusowy.

Duże zmiany będą też na ul. Chrobrego, która stanie się ślepą ulicą, ale z ruchem dwukierunkowym (od ul. Szmidta). Przystanki z Chrobrego zostaną przeniesione na ul Kolejową (też będzie dwukierunkowa). Zmian będzie więcej, m.in. nakaz skrętu w prawo z ul. Chrobrego w ul. Czerwonego Krzyża.

Potrwa to wszystko do końca kwietnia. A termin oddania do użytkowania całej obwodnicy będzie zależał w dużej mierze między innymi od tego jak szybko uda się wykonać zabezpieczenie Lisiej Sztolni.

Jest prawdopodobnie szansa na to, że na przełomie września i października 2022 roku pojedziemy tym odcinkiem drogi krajowej nr 35.