Obwodnica Wałbrzycha. Zmiany przy rondzie Tesco. Jedziemy nową drogą (ZDJĘCIA)

Remont mostu na starej części ulicy Wieniawskiego (ZDJĘCIA)

Trwa remont wiaduktu na starej części ulicy Wieniawskiego. Została już zdemontowana stara konstrukcja mostu. Zakres robót będzie obejmował wymianę konstrukcji wiaduktu wraz z nawierzchnią. Koszt prac to około 750 tys. złotych. Dojazd do kościoła Św. Anny i do okolicznych domów je...