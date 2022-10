Obwodnica zachodnia Wałbrzycha - oficjalne otwarcie z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego [ZDJĘCIA]

Budowa tej istotnej dla mieszkańców miasta drogi trwała ponad trzy lata i z uwagi na różnej natury trudności przeciągnęła się o ponad rok. Wykonawca prac firma Budimex S.A. natrafiała na takie trudności jak nieujęte na planach szyby górnicze, dwukrotnie też zapadły się znajdujące się w pasie drogi elementy starej infrastruktury. Ostatecznie z poślizgiem praca udało się zakończyć w ostatnich dniach.

Zakończyła się szczęśliwym finałem długoletnia współpraca miasta - realizatora inwestycji z GDDKiA współfinansującej pozamiejski odcinek jej na terenie Szczawna-Zdroju.

- Cieszymy się, że dobiegła końca realizowana wspólnie przez GDDKiA i Miasto Wałbrzych inwestycja jaką jest obwodnica Wałbrzycha w ciągu DK35. To wyczekiwane przedsięwzięcie wpłynie na poprawę komfortu życia mieszkańców i podniesie poziom ich bezpieczeństwa. Wyprowadzenie ruchu z Centrum miasta to jednocześnie czystsze powietrze, mniejszy hałas i poprawa przepustowości lokalnej sieci drogowej. Zakończona inwestycja to nowe perspektywy dla przedsiębiorców, jak również łatwiejszy dostęp do turystycznej części regionu wałbrzyskiego - mówi dyrektor GDDKiA Oddział we Wrocławiu Lidia Markowska.