Obywatelskie zatrzymanie pijanego kierowcy na ulicy Wrocławskiej [ZDJĘCIA]

Wypadek pod Żarowem. Kierowca w szpitalu. Uważajcie, bo jest ślisko! (ZDJĘCIA)

Wczoraj wieczorem doszło do wypadku na drodze z Żarowa do Przyłęgowa. Dachował samochód osobowy. 41-letni kierowca trafił do szpitala. Policja apeluje o rozwagę. Wieczorami i w nocy drogi mogą być śliskie!