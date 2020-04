Od piątku będą czynne ogrody Palmiarni i tarasy zamku Książ.

Trasa zwiedzania ogrodów zamkowych rozpoczyna się od strony Dziedzińca Honorowego i kończy się wyjściem z Tarasu Północnego. Dzięki temu oprócz tarasów podczas zwiedzania będzie można obejrzeć także Zamek Książ z każdej strony świata. Wejście do książańskich ogrodów będzie się odbywać w ścisłym reżimie sanitarnym. Maseczki i zachowanie odstępów są niezbędne, aby po przerwie móc na powrót cieszyć się otwarta przestrzenią bajkowego ogrodu na książęcej skale.

W przypadku ogrodów Palmiarni zwiedzanie rozpoczyna się od jej bramy głównej, która przyjechała w 1907 roku ze zburzonego pałacu książąt von Pless w Berlinie. Przed bramą wydzielone zostaną miejsca oczekiwania w kolejce do kasy. W ogrodzie otaczającym Palmiarnię oprócz budzącej się do życia roślinności będzie można także zobaczyć wielkoformatowe historyczne fotografie tego wyjątkowego miejsca, zwanego czasami najpiękniejszym bukietem dla księżnej Daisy von Pless -ostatniej właścicielki Zamku Książ.