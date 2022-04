Od soboty pociągiem Kolei Dolnośląskich dojedziemy do Skalnego Miasta w Czechach!

Jeszcze przed świętami, bo już od najbliższej soboty, 16 kwietnia Koleje Dolnośląskie ponownie uruchomią sezonowe połączenia do Skalnego Miasta w Czechach. Pociągi będą kursowały tą piękną, malowniczą trasą aż do jesieni.

Ta informacja z pewnością ucieszy wielu mieszkańców Wałbrzycha i okolic. Do Adršpachu w Górach Stołowych jest od nas bardzo blisko, to zaledwie kilka kilometrów od polsko-czeskiej granicy, a pociągi wyruszające z Wrocławia będą zatrzymywały się m.in. w Świebodzicach i Wałbrzychu.

Skalne Miasto jest natomiast jedną z bardziej rozpoznawalnych atrakcji naszych czeskich sąsiadów. Warto zobaczyć to niezwykłe miejsce chociaż raz w życiu. Co roku odwiedzają je tysiące turystów, w tym spora część z Polski.

To świetny kierunek zarówno dla górskich amatorów, jak i pasjonatów sportów ekstremalnych. Ci, korzystając z rozbudowanych terenów wspinaczkowych, mogą eksplorować nieznane im rejony. Rodziny z dziećmi mogą natomiast udać się na spacer zielonym szlakiem pełnym skalnych przewężeń i skał o niepowtarzalnych kształtach, a wycieczkę zakończyć rejsem tratwą po sztucznym jeziorze u podnóża Skalnego Miasta.