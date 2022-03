Odbudują zdewastowany i spalony amfiteatr leśny w Szczawnie - Zdroju. To znowu będzie cudowne miejsce! Zobaczcie, jak wygląda dziś ZDJĘCIA Adrianna Szurman

Firma MARBUD z Wałbrzycha odbuduje na zlecenie Urzędu Miasta w Szczawnie - Zdroju zdewastowany i spalony amfiteatr leśny w Parku Zdrojowym UM w Szczawnie Zdroju/Dariusz Gdesz Zobacz galerię (28 zdjęć)

To będzie turystyczna perełka w Szczawnie - Zdroju. Do końca 2022 roku w Parku Zdrojowym powstanie amfiteatr o drewnianej konstrukcji z otwartym zadaszeniem. Znajdą się tutaj także trybuny i obiekt socjalno-techniczny. Całość ma być gotowa do końca 2022 roku. Urząd Miasta w Szczawnie - Zdroju wybrał dzisiaj firmę, która zbuduje amfiteatr leśny. Zobaczcie stare zdjęcia, współczesne i wizualizację, jak będzie wyglądać amfiteatr