Oddam za darmo w Wałbrzychu. Meble, ubrania, książki...psy i koty. Garść ofert z OLX! Paweł Gołębiowski

Wałbrzyszanie oddają za darmo sporo rzeczy. Sprawdziliśmy na portalu ogłoszeniowym OLX. Są tam meble, ubrania, buty, ale też sympatyczne zwierzaki do przygarnięcia. Niektóre to perełki. Komuś mogą się jeszcze przydać. Pod zdjęciami w galerii znajdziecie informację i link do oferty.