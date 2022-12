Odkrywamy region wałbrzyski: Ruiny kościoła ewangelickiego w Gostkowie (ZDJĘCIA) Dariusz Gdesz

W Gostkowie, w niewielkiej wsi koło Wałbrzycha możemy podziwiać ruiny kościoła ewangelickiego. Świątynia wybudowana w 1785 roku przetrwała do 1945 roku, kiedy to została opuszczona i zniszczona. Przy kościele znajduje się stary cmentarz ewangelicki, na którym do połowy XX wieku dokonywano pochówków mieszkańców wsi. Z biegiem czasu popadł w ruinę. Obecnie nekropolią opiekuje się Fundacja „Anna” z Gostkowa. Chaszcze zostały wykarczowane, nagrobki i cmentarne alejki oczyszczone. Nekropolia odzyskała należny jej wygląd.