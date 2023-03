Ogródki działkowe na sprzedaż w Wałbrzychu to rzadkość. Tylko pięć ofert sprzedaży zagospodarowanych działek rekreacyjnych

W pierwszym dniu wiosny 2023 roku na portalach ogłoszeniowych znaleźliśmy tylko pięć ogłoszeń o sprzedaży zagospodarowanych działek rekreacyjnych. Ceny? Od kilku do 8000 zł. W zasadzie to kwoty, jakie trzeba zapłacić za tzw. odstępne działki na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Zadbane działki z altankami, drzewami, krzewami i ozdobnymi nasadzeniami trafiają się niezwykle rzadko. Szukać szczęścia można jednak również bezpośrednio u zarządców ogrodów działkowych, jednak tam najczęściej do przejęcia są zaniedbane, latami nieuprawiane ogródki, które trzeba przygotować od podstaw.

Dla przykładu na Piaskowej Górze to warto zajrzeć do Rodzinnego Ogrodu Działkowego Słoneczne Wzgórze