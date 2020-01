Okradł garaż, a stojący w nim autem przewiózł łup i odstawił je na miejsce

Policjanci z Wałbrzycha zatrzymali 37-latka, który wybił szybę w samochodzie i ukradł z niego torbę z płytami CD oraz zestawem podręcznych narzędzi. Łup nie był bardzo cenny, bo jego wartość oszacowano na 200 złotych. Okazało się jednak, że mężczyzna całkiem niedawno dokonał „grubszej” kradzieży. W noc sylwestrową bowiem wykorzystał fakt, że drzwi do pewnego jednorodzinnego domu były otwarte, wszedł do przedsionka i zabrał dwie kurtki męskie z kluczykami do samochodu i pilotem do bramy garażowej. Z pilota zaraz zrobił użytek. Z wnętrza garażu ukradł elektronarzędzia, zabawki, CB-radio, hulajnogę oraz portfel z dokumentami i kartami płatniczymi. Było tego sporo, dlatego złodziej postanowił przewieźć skradzione rzeczy (właściciel ich wartość wycenił na 6500 zł) autem stojącym w garażu. Zrobił to, po czym samochód odstawił na miejsce. Policjanci już wytypowali go jako sprawcę, a zatrzymali przy okazji kradzieży po wybiciu szyby.

Mężczyzna usłyszał już zarzuty. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.