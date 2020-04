Oni okradli sklep w centrum Wałbrzycha! Policja prezentuje wizerunki

Policjanci z Wałbrzycha szukają trzech mężczyzn, którzy ukradli ze sklepu spożywczego 6 tysięcy złotych. Do kradzieży doszło 18 stycznia około godz. 19.20 w sklepie przy ul. Słowackiego, w okolicy pl. Grunwaldzkiego. Złodzieje zrobili tzw. sztuczny tłok, jeden z nich wszedł na zaplecze skąd ukradł blisko 6 tysięcy złotych, po czym wyszli na zewnątrz.

Policja ma zabezpieczone nagranie z monitoringu, na którym widać przestępców w trakcie zdarzenia.

Niewykluczone, iż mogą to być osoby spoza Wałbrzycha, mieszkające na terenie ościennych miejscowości lub jednego z sąsiednich powiatów.



Policja apeluje do osób, które rozpoznają sprawców tego czynu lub mają jakąkolwiek wiedzę nt. zdarzenia, o kontakt telefoniczny z dyżurnym Komisariatu Policji II w Wałbrzychu - pod numerem telefonu 47 87-51-332 (całodobowo) lub o kontakt telefoniczny z prowadzącym sprawę policjantem pod numerem telefonu 47 87-51-526. Gwarantowana jest anonimowość.