Opactwo w Krzeszowie - wyjątkowe miejsce na Dolnym Śląsku. Stare kościoły, klasztor, mauzoleum Piastów Śląskich i kaplice kalwarii

Opactwo Pocysterskie w Krzeszowie zasłużenie nazywane jest Europejską Perłą Baroku. To zachwycający kompleks świątyń z bogatą historią. Zobaczcie, jak tam dojechać, co zwiedzić, gdzie przenocować i zjeść.

Zwiedzając Dolny Śląsk bez wątpienia warto wybrać się do Krzeszowa, niewielkiej miejscowości w powiecie kamiennogórskim. Znajduje się tam stare opactwo pocysterskie, które zachwyca licznych pielgrzymów i turystów. Bazylikę p.w. Wniebowzięcia NMP, kościół p.w. św. Józefa, Mauzoleum Piastów Świdnicko-Jaworskich, kapliczki Kalwarii Krzeszowskiej i inne wspaniałe miejsca po prostu trzeba zobaczyć. Skarbem tego głównego sanktuarium Diecezji Legnickiej jest ikona Matki Bożej Łaskawej. Pochodzi z XIII wieku i jest najstarszym wizerunkiem maryjnym w Polsce. Ale w Krzeszowie zachwyci Was znacznie więcej.

Historia Pocysterskiego Opactwa w Krzeszowie

Dariusz Gdesz/Opactwo w Krzeszowie swój początek ma w XIII wieku, ale wspaniała bazylikę wzniesiono tu w XVIII wieku Historia opactwa w Krzeszowie jest tak bogata, że opisujemy ją w sporym skrócie. Swoje początki ma ono w XIII wieku, kiedy to, dokładnie w 1249 roku, Anna Przemyślidka, wdowa po Henryku II Pobożnym, sprowadziła tu z Czech benedyktynów. Czterdzieści lat później dobra klasztorne kupił Bolko I Surowy, książę świdnicko-jaworski, i w sierpniu 1292 roku sprowadził do Krzeszowa bardziej zaradnych cystersów. Prawdopodobnie pierwsze wznoszone przez nich budynki, w tym kościół opacki pw. św. Jana Chrzciciela były drewniane. Murowane powstały później.

Z czasem Piastowie śląscy stracili tu jednak władzę na rzecz władców Czech. Opactwo przez następne lata kilkakrotnie mocno ucierpiało. Między innymi w 1426 roku najechali je husyci (wymordowali 70 zakonników). Udało się wtedy ukryć cudowny obraz Matki Bożej Łaskawej i został on odnaleziony dopiero po blisko 200 latach.

Natomiast podczas wojny trzydziestoletniej Szwedzi podpalili klasztor i m.in. zniszczyli średniowieczne archiwum.

Rozkwit opactwa miał miejsce dopiero w XVII i XVIII wieku. Kolejni opaci: Bernard Rosa, Dominik Geyerm, Innocenty Fritsch i Benedykt II Seidel okazali się znakomitymi gospodarzami. Powstała wtedy m.in.: droga krzyżowa - Kalwaria Krzeszowska, wybudowano wspaniały kościół (obecnie bazylikę) pw. Wniebowzięcia NMP, nazywany teraz Europejską Perłą Baroku, wzniesiono też obok kościół p.w. św. Józefa i Mauzoleum Piastów Świdnicko-Jaworskich.

Z panowaniem w kraju Królestwa Prus nadeszły jednak dla opactwa gorsze czasy. W 1810 roku Fryderyk Wilhelm III skasował klasztor. Między innymi wtedy wspaniały księgozbiór z Krzeszowa wywieziono do biblioteki uniwersyteckiej we Wrocławiu, zerwano też miedziany dach Mauzoleum Piastów.

Zakonnicy powrócili do Krzeszowa w XX wieku. W czasie II wojny światowej, w 1941 roku zorganizowano tu obóz przejściowy dla Żydów. Po wojnie, w 1946 roku, miejsce niemieckich benedyktynów zajęły benedyktynki ze Lwowa.

W latach 1970 – 2006 w krzeszowskim sanktuarium ponownie posługiwali cystersi. W tym czasie, w 1992 roku Krzeszów stał się częścią nowo powstałej Diecezji Legnickiej, a sześć lat później św. Jan Paweł II podniósł kościół pw. Wniebowzięcia NMP do rangi bazyliki mniejszej.

To warto w Krzeszowie zwiedzić

Bazylika w Krzeszowie Dariusz Gdesz/Ukryty w 1426 roku cudowny obraz Matki Bożej Łaskawej i został odnaleziony po blisko 200 latach Główną budowlą Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie jest bazylika mniejsza p.w. Wniebowzięcia NMP. Wspaniały, ogromny kościół był wznoszony w latach 1728 – 1735, głównie przez opata Innocentego Fritscha, który zmarł w 1734 roku, a dzieło jego życia dokończył opat Benedykt II Seidel. Ta największa barokowa świątynia na Śląsku ma kubaturę 118 210 m3.

Jej wnętrze zachwyca. Tworzyli je wybitni malarze, rzeźbiarze i architekci epoki. Nie bez powodu kościół nazywany jest Europejską Perłą Baroku. Monumentalny ołtarz główny ma tam wysokość 24 metrów. W centralnym punkcie ołtarza znajduje się obraz przedstawiający Wniebowzięcie NMP, a wykonany został przez Piotra Jana Brandla - czeskiego Rubensa. Pod tym płótnem, w ozdobnej ramie umieszczono ikonę Matki Bożej Łaskawej. Ten niewielki, cudowny obraz pochodzi z pierwszej połowy XIII wieku, prawdopodobnie został ufundowany przez Bolka I (fundatora klasztoru), i jest najstarszą taką ikoną w Polsce, a nawet w Europie Środkowej.

W bazylice warto też zwrócić uwagę na zespół wspaniałych fresków oraz organy wykonane przez Englera Młodszego z Wrocławia. Są uznawane za najlepiej zachowany taki instrument w tej części Europy.

Kościół pw. św. Józefa

Tuż obok bazyliki znajduje się kościół p.w. św. Józefa, wzniesiony w latach 1690 – 1696 przez opata Bernarda Rosę. To piękna świątynia, chociaż blednie oczywiście przy sąsiadującej z nią bazylice. Będąc w Krzeszowie nie można tam jednak nie zajrzeć. Chociażby po to, żeby zobaczyć cykl fresków przedstawiających sceny z życia św. Rodziny, a wykonanych przez Michała Willmanna „Śląskiego Rembrandta”. Willmann był genialnym malarzem, ale w świecie nie bywał. Nie widział np. nigdy wielbłąda i namalowane przez niego wyglądają jak konie z długimi szyjami. Ciekawostek jest więcej. Między innymi Matka Boska przedstawiona jest w kapeluszu jakie nosiły XVIII wieczne elegantki. Na jednym z obrazów zobaczymy też samego Willmanna. Dariusz Gdesz/Kościół p.w. św. Józefa słynie z fresków Michała Willmanna Mauzoleum Piastów Śląskich

Do ściany bazyliki Wniebowzięcia NMP w Krzeszowie, w latach 1735–1747 dobudowano Mauzoleum Piastów Śląskich. Nie jest zatem bardzo stare, ale to co znajduje się wewnątrz ma bardzo bogatą przeszłość. Mauzoleum powstało bowiem w czasie kiedy rozbierano starą, gotycką świątynię i przeniesiono tam szczątki fundatorów opactwa: Bolka I (zmarł w 1301 roku) oraz jego wnuka Bolka II (zm. 1368 r). Średniowieczne płyty nagrobne i wnętrze mauzoleum, które powstało później są bogate, wspaniałe i robią wrażenie. opactwaDariusz Gdesz/W Mauzoleum Piastów Śląskich spoczywają szczątki funsatorów opactwa Kalwaria Krzeszowska

Wspaniałych obiektów na placu sanktuarium jest więcej. To np. Dom Opata czy Klasztor Sióstr Benedyktynek (nie jest udostępniony zwiedzającym). Poza terenem prowadzi natomiast wspaniała Kalwaria Krzeszowska z 33 stacjami. Ma ona ponad 5 kilometrów długości, a wędruje się tą drogą krzyżową przez pola i lasy. Wyruszamy i kończymy przy zespole klasztornym.

Kalwarię zaczął budować opat Barnard Rosa w roku 1672. Była piękna, ale wzniesiona z drewna i z pruskiego muru. Zatem opat Dominik Greyer zdecydował się zastąpić kaplice bardziej trwałymi – murowanymi. I te wybudowane w latach 1703–1722 możemy teraz podziwiać.

Zwiedzanie opactwa w Krzeszowie i ceny biletów 2022

W Opactwie Pocysterskim w Krzeszowie przygotowanych jest kilka opcji zwiedzania.

Trasa podstawowa obejmuje przede wszystkim: bazylikę Wniebowzięcia NMP, kościół p.w. św. Józefa, Mauzoleum Piastów Śląskich, zabytkowy cmentarz, kaplicę Marii Magdaleny.

Zwiedzanie tej trasy odbywa się: od 1 maja – do 15 października w godzinach od 9 – 17, a od 16 października do 30 kwietnia w godzinach od 9 – 15.

Zwiedzanie tej trasy odbywa się: od 1 maja – do 15 października w godzinach od 9 – 17, a od 16 października do 30 kwietnia w godzinach od 9 – 15. Jest też trasa rozszerzona, która wiedzie także przez niedostępne dotąd miejsca - strychy i podziemia kompleksu. Ta otwarta jest od 1 maja do 15 września w każdy weekend w godzinach od 9 – 17 (bilety w sprzedaży do godz. 15). Trasę rozszerzoną indywidualnie bez przewodnika możemy zwiedzać do 15 września. Zimą dostępna jest wyłącznie z przewodnikiem i po wcześniejszym umówieniu w Biurze Obsługi. Ceny biletów 2022: Trasa podstawowa – bilet normalny 24 zł, ulgowy – 18 zł, dziecięcy/karta dużej rodziny – 12 zł

Trasa rozszerzona* – bilet normalny 30 zł, ulgowy – 25 zł, dziecięcy/karta dużej rodziny - 20 zł

Trasa uzupełniająca** – bilet normalny 18 zł, ulgowy - 18 zł, dziecięcy/karta dużej rodziny – 12 zł

Bilet selektywny*** – bilet normalny 8 zł, ulgowy – 8 zł, dziecięcy/karta dużej rodziny – 8 zł

* Trasa rozszerzona

** Trasa uzupełniająca składa się z: wieży, strychów oraz podziemi dawnego kościoła klasztornego pw. Wniebowzięcia NMP oraz Letniego Pawilonu na wodzie. Dostępna jest w dniach otwarcia Trasy Rozszerzonej.

*** Bilet selektywny dostępny jest codziennie na dawny kościół klasztorny pw. Wniebowzięcia NMP, oraz w dniach otwarcia Trasy Rozszerzonej na strychy, podziemia oraz wieżę kościoła pw. Wniebowzięcia NMP oraz Letni Pawilon na wodzie.

Na miejscu można wypożyczyć audio-przewodnik (w cenie biletu, ale nie ma słuchawek), który obejmuje trasę podstawową, a dostępny jest w siedmiu językach - polskim, angielskim, niemieckim, czeskim, rosyjskim, francuskim oraz włoskim. Bilety ulgowe - grupy zorganizowane powyżej 15 osób, dzieci i młodzież szkolna, studenci do 26 roku życia, osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie oraz emeryci i renciści

Wstęp wolny - dzieci do lat 6 oraz piloci lub przewodnicy wchodzący z grupą zorganizowaną oraz honorowi dawcy krwi (trasa podstawowa).

Ciekawostki Pocysterskiego Opactwa w Krzeszowie

Niewiele osób wie, że w Krzeszowie od setek lat znajdują się relikwie św. Walentego. To biskup męczennik, który zanim zasłynął jako patron zakochanych, opiekował się chorymi psychicznie i na padaczkę.

– Relikwią świętego jest prawdopodobnie palec. Tak twierdzili świadkowie, którzy jakiś czas temu byli obecni przy otwieraniu relikwiarza - mówią w opactwie. Na co dzień relikwie znajdują się w Mauzoleum Piastów Śląskich Bardziej znaną ciekawostką są natomiast wspomniane wcześniej elementy fresków Michała Willmanna. Śląski Rembrandt namalował np. wśród orszaków trzech króli, ludzi niosących bele płótna. Było to nawiązanie do tkactwa, czyli zajęcia popularnego wśród miejscowej ludności. W tłumie jest też chłopiec z papugą – to portret pomocnika Willmanna. Jest tam także sam mistrz. Ponieważ lubił zaglądać do kielicha i za często wypuszczał się do znajdującej się w pobliżu gospody (przez co opóźniały się prace), opat Rosa kazał zamykać go w kościele na klucz. Willmann jednak odgrażał się, że on i tak będzie w gospodzie. No i jest, namalowany jako karczmarz, który odmówił św. Rodzinie noclegu.

Na freskach są także konie z niebywale długimi szyjami. Mają to być wielbłądy, których malarz nigdy na oczy nie widział. No i Matka Boska przedstawiona w kapeluszu jaki nosiły elegantki w XVIII wieku.

Europejska Perła Baroku - po obejrzeniu tego filmiku, nikt nie ma chyba wątpliwości, że warto tu przyjechać

Gdzie przenocować i zjeść w Krzeszowie

Krzeszów to niewielka miejscowość, ale często odwiedzana przez pielgrzymów i turystów. Dlatego działają tu między innymi gospodarstwa agroturystyczne i wynająć można prywatną kwaterę. Ceny za nocleg to w zależności od miejsca, terminu odwiedzin, czy liczby gości od około 40 do około 100 zł za osobę.

Najlepiej przed przyjazdem skontaktować się i dokonać rezerwacji. Poniżej kilka adresów:

Dom Rekolekcyjno – Pielgrzymkowy Sióstr Elżbietanek

ul. Św. Jana Nepomucena 10

58-405 Krzeszów

tel. 75 742 33 35

www.elzbietankikrzeszow.pl, [email protected]

ul. Św. Jana Nepomucena 10 58-405 Krzeszów tel. 75 742 33 35 www.elzbietankikrzeszow.pl, [email protected] Klasztor Sióstr Benedyktynek (Dom Gości)

pl. Jana Pawła II 5

58-405 Krzeszów

tel. 75 742 33 80

www.benedyktynki-krzeszow.pl

pl. Jana Pawła II 5 58-405 Krzeszów tel. 75 742 33 80 www.benedyktynki-krzeszow.pl Pokoje Gościnne Na Szlaku – Kwatery Prywatne

Honorata i Mariusz Klimczak

ul. Księcia Bolka I 17

58-405 Krzeszów

tel. 602 800 096

www.krzeszow.com

Honorata i Mariusz Klimczak ul. Księcia Bolka I 17 58-405 Krzeszów tel. 602 800 096 www.krzeszow.com Agroturystyka „Mała chatka” – Kwatery Prywatne

Ul. Cysterska 7a

58-405 Krzeszów

tel. 511 781 330, 504 406 547

www.ekrzeszow.pl, [email protected]

Ul. Cysterska 7a 58-405 Krzeszów tel. 511 781 330, 504 406 547 www.ekrzeszow.pl, [email protected] Agroturystyka „Dom na górce” – Kwatery Prywatne

Wiesław Semeniuk

Ul. Benedyktyńska 3

58-405 Krzeszów

tel. 513 165 323, 75 742 30 78, 696 804 125

www.domnagorce.com

Wiesław Semeniuk Ul. Benedyktyńska 3 58-405 Krzeszów tel. 513 165 323, 75 742 30 78, 696 804 125 www.domnagorce.com Gościniec Betlejem

Ul. Betlejemska 68

58-405 Krzeszów

tel. 75 742 33 24

www.pensjonat-betlejem.pl

[email protected] Turyści indywidualni czy grupy mogą w Krzeszowie zjeść domowy obiad, ale też np. pyszne ciastko w Restauracji Stara Wozownia. Znajduje się ona na placu opactwa w pobliżu bazyliki, a czynna jest w godzinach otwarcia Biura Obsługi. Za dwudaniowy posiłek zapłacimy tam 32 - 37 zł, a np. za kawę lub herbatę z ciastkiem – 15 zł. Jedno, bardzo porządne i smaczne danie kosztowało ostatnio 24 zł.

Posiłek dla grup jest tam wydawany do godz. 17 w sezonie letnim, a w zimowym do godz. 15.

W Krzeszowie jest też m.in. Restauracja i Pizzeria Rustykalna oraz drobne punkty gastronomiczne. Zjeść i przenocować można również w okolicy, np. w Kamiennej Górze.

Jak dojechać do Krzeszowa - mapa

Krzeszów to niewielka miejscowośći w powiecie kamiennogórskim w województwie dolnośląskim (mapa poniżej) Do Krzeszowa najłatwiej chyba dojechać z Kamiennej Góry, drogą wojewódzką nr 367. To tylko około 8 – 9 km, za kilka minut jesteśmy zatem na miejscu. Na tej trasie kursują też autobusy kamiennogórskiego PKS.