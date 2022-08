Opuszczony pałac w Mokrzeszowie. Czy tu była fabryka aryjskich dzieci? Dariusz Gdesz

Historia pałacu jest długa i zagmatwana. Został wybudowany w 1860 roku z funduszy przekazanych Zakonowi Kawalerów Maltańskich przez właściciela miejscowości. Podczas I wojny światowej w obiekcie mieścił się szpital dla pilotów, a w latach 1918-1939 był budynkiem sanatoryjnym. Według historyków działał tu lebensborn, czyli fabryka dzieci. Od 1938 r. w szpitalu działał tzw. Dom Matek prowadzony przez Związek Dziewcząt Niemieckich. Zostały tam sprowadzone dziewczęta, aby rodziły dzieci "czystej krwi aryjskiej". Narodzone dzieci przebywały z matkami do szóstego miesiąca, na następnie niemowlaki przewożono w głąb Rzeszy. Po wojnie były tu koszary dla radzieckich żołnierzy, a ostatnio szkoła, która działała do 1982 roku. W 1995 roku właścicielami pałacu została niemiecka rodzina, która kupiła go za 120 tys. marek w celu otwarcia hotelu. Ślad po niej zaginął.