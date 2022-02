Orkan Nadia połamał i wyrwał z korzeniami kilkaset drzew w Wałbrzychu i Szczawnie - Zdroju! Trwa wielkie sprzątanie

Orkan Nadia, który pustoszył Polskę w ostatni weekend stycznia 2022 roku, wyrządził sporo szkód także w Wałbrzychu i okolicach. W Nadleśnictwie Wałbrzych wichura powaliła 3000 drzew! 550 z nich zniszczyła w Wałbrzychu. Najbardziej ucierpiał las w okolicach Chełmca, na Białym Kamieniu, Konradowie i Glinniku, ale także na Sobięcinie, gdzie wichura przewróciła drzewa na ogrodzenie domu pomocy społecznej.

- Bardzo duże straty, jeśli chodzi o całe nadleśnictwo, odnotowaliśmy także w Sokołowsku, Witkowie i Głuszycy. To ok. 3500 metrów sześciennych drzew. Dla porównania przez cały rok pozyskujemy z naszych lasów ok. 110 000 metrów sześciennych drewna - mówi Marek Nogawka, zastępca nadleśniczego w Nadleśnictwie Wałbrzych.

Jak dodaje, wiatrowi uległy głównie świerki, drzewa liściaste pozbawione liści, oparły się silnym podmuchom. - Sprzyjało nam również to, że ziemia była wciąż zmarznięta, gdyby ten orkan przeszedł w czasie roztopów, kiedy ziemia jest rozmiękczona, na pewno wywróconych byłoby dużo więcej drzew. Część powalonych sztuk zostawimy w lesie, większość zwłaszcza iglastych usuniemy, by zapobiec rozprzestrzenianiu się koroników - mówi Marek Nogawka.