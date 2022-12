Osiedle Nowe Rafio w Wałbrzychu - jak będzie wyglądać? Deweloper zaczął prace od wyburzeń

Zakłady Przemysłu Odzieżowego RAFIO ul. Piasta w Wałbrzychu przechodzą do przeszłości

Zakłady Przemysłu Odzieżowego RAFIO ul. Piasta w Wałbrzychu przechodzą do przeszłości

- Ruszyła rozbiórka obiektów przy ul. Piasta! Arkop Deweloper, spółka która jest właścicielem terenu po byłych zakładach Rafio przy ul. Piasta, właśnie rozpoczęła rozbiórkę starych obiektów. To oznacza, że rozpoczyna się jedna z najciekawszych inwestycji mieszkaniowych w Wałbrzychu! Na tym terenie właściciel planuje wybudować kilkaset mieszkań niezwykle ciekawych budynkach - ogłaszają przedstawiciele spółki InVałbrzych.

Osiedle Nowe Rafio powstanie przy ul. Piasta w Wałbrzychu

Jak udało nam się ustalić, teren byłych zakładów odzieżowych przy ul. Piasta jesienią 2021 zakupił deweloper z Wrocławia, firma ARKOP DEWELOPER. Około 3-hektarowy teren byłego zakładu Rafio, inwestor zakupił od osoby prywatnej. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru wskazuje na możliwość powstania zabudowy wielorodzinnej lub usługowej. Inwestor specjalizujący się w budownictwie mieszkaniowym, zainwestował w grunt poprzemysłowy by skoncentrować się na budowie budynków wielorodzinnych. Na tym obszarze może powstać nawet kilkaset, czyli 350 do 400 mieszkań - a w tym miejscu mogą powstać budynki liczące do 5 kondygnacji (czyli 4 piętra i parter).

InVałbrzych

5 lipca 2022 r. inwestor uzyskał od prezydenta Wałbrzycha pozytywną decyzję dotyczącą zamierzenia budowlanego. Dotyczy ona budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piasta, dz nr 140/2, 140/3, obręb 16 Biały Kamień w Wałbrzychu. Deweloper nadał projektowanemu osiedlu nazwę - osiedle Nowe Rafio i zgodnie z informacjami rozpowszechnianymi na oficjalnej stronie firmy: