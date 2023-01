Osiedle przy ul. Karkonoskiej w Wałbrzychu z nowymi udogodnieniami. Wszystko dzięki zaangażowaniu mieszkańców. Zdjęcia

Mieszkańcy wywalczyli inwestycję przy ul. Karkonoskiej

- Mój syn i synowa mieszkają na tym osiedlu. Teraz dzięki wyremontowanych schodach i wygodnej pochylni mogą bez trudu wyjść na spacer z wózkiem dziecięcym. Poręcze - komentuje pani Aniela.

Starsza pani dodaje też, że widzi dużą poprawę jeśli chodzi o chodniki:

- Nie ma wyrw i błota. Wieczorem na tych koleinach można się było potknąć.

Pierwsze prace na osiedlu wykonano ponad siedem lat temu, następnie napisano projekt do Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2017. Mieszkańcy zyskali wymaganą liczbę głosów i ich mała inwestycja została zaplanowana do realizacji. Zyskała mocno rozbudowaną nazwę: „Dokończenie inwestycji z roku 2015 pod nazwą „Budowa parkingu i naprawa pieszych ciągów komunikacyjnych” polegającej na remoncie i budowie nowych chodników, schodów terenowych i poręczy, budowa schodów do parkingu – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017”.