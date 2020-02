Ósmoklasiści z Walimia zobaczyli, jak w środku wygląda fabryka NSK i jak się tam pracuje, zobaczcie [ZDJĘCIA]

W ubiegłym tygodniu uczniowie ósmych klas szkół podstawowych w Walimiu i w Jugowicach mieli wyjątkową okazję zwiedzić fabrykę NSK Steering Systems Europe (Polska) Sp. z o.o. działająca w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Podczas trwającej aż trzy godziny wizyty młodzi ludzie zobaczyli jak wygląda praca na poszczególnych działach wielkiego przedsiębiorstwa. Firma NSK jest bowiem potentatem światowym w produkcji łożysk, posiada kilkadziesiąt fabryk na całym świecie, a zakład wałbrzyski specjalizuje się w wytwarzaniu układów kierowniczych do samochodów takich marek jak nissan, fiat, ford i wielu innych.

Wizyta rozpoczęła projekt przygotowany przez Łukasza Kazka, radnego powiatu wałbrzyskiego. Projekt jest bezpłatny i skierowany do wszystkich szkół powiatu. Udało się go rozpocząć dzięki nawiązaniu współpracy radnego z panem Hiroki Nukui, menadżerem administracji w NSK oraz wykładowcą MBA, doktorantem lingwistyki na UAM w Poznaniu.

Łukasz Kazek nie tylko pomógł w zorganizowaniu wyjazdu do NSK, ale towarzyszył ósmoklasistom podczas zwiedzania fabryki.