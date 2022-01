OSP Sokołowsko została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

Ochotnicza Straż Pożarna z Sokołowska została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Pismo z decyzją nadbrygadiera Andrzeja Bartkowiaka, Komendanta Głównego PSP wręczył Krzysztof Szyszka, Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu w obecności swojego zastępcy Pawła Kalińskiego. Uroczystość włączenia jednostki do KSRG była także okazją do przekazania druhom z Sokołowska zestawu hydraulicznego Holmatro (nożyco-rozpieracz, pompa oraz dodatkowe wyposażenie). – Na terenie miasta Wałbrzych i powiatu wałbrzyskiego funkcjonuje 17 ochotniczych straży pożarnych. Jedenaście jednostek jest włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego (KSRG). Celem istnienia KSRG jest ujednolicenie działań o charakterze ratowniczym, podejmowanych w sytuacjach zagrożeń życia, zdrowia, mienia lub środowiska, podejmowanych przez Państwową Straż Pożarną i inne podmioty ratownicze (głównie Ochotnicze Straże Pożarne) – informują w PSP w Wałbrzychu.

Dodają, że celem istnienia KSRG jest ujednolicenie działań strażaków. Na terenie Wałbrzych i powiatu wałbrzyskiego funkcjonuje 17 ochotniczych straży pożarnych, z tego jedenaście jest włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego.