Ośrodek narciarski Rybnica Leśna – Andrzejówka. Warto to miejsce odwiedzać (nawet jak nie ma śniegu)! Paweł Gołębiowski

Ośrodek narciarski w Rybnicy Leśnej niedaleko Wałbrzycha jest popularnym miejscem dla narciarzy. Są tam do dyspozycji dwa stoki z wyciągami Muflon Ski i Gwarek. Okolica słynie także z tras do uprawiania narciarstwa biegowego. To tam rozgrywany był kiedyś Bieg Gwarków. W Andrzejówce można także pozjeżdżać na sankach. Miejsce znane jest bowiem jako Andrzejówka - od nazwy znajdującego się tu kultowego schroniska PTTK. Z Wałbrzycha dojedziemy tam w kilkanaście minut samochodem lub autobusem linii 12.