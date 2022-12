Ostatni beztroski Sylwester na Rynku w Wałbrzychu w 2019 roku. Bawiliśmy się z Edytą Nawrocką. Pamiętacie? Zdjęcia!

Przeżyjmy to jeszcze raz - pamiętne Sylwestry z Wałbrzycha i okolic w ostatnich latach

Ostatni taki beztroski Sylwester na Rynku w Wałbrzychu

Trzy lata temu, gdy podczas spotkania sylwestrowego na wałbrzyskim Rynku grał DJ Turner i śpiewała Edyta Nawrocka, znana z nagrywanych w słonecznych i ciepłych krajach teledysków, nikt nie wyobrażał sobie, że to ostatnie takie spotkanie. A przynajmniej do jego formuły nie wrócimy w najbliższych latach. Kilka tygodni po tej beztroskiej zabawie zaczęliśmy żyć w zupełnie innym świecie. Świecie z niepewną sytuacją epidemiczną, zamykanych granic, przepełnionych szpitali. Brak takich sylwestrowych zgromadzeń w latach kolejnych nie organizowano pod chmurką.

Sylwester 2021 budził nadzieję, że sytuacja epidemiczna pozwoli nam na celebracje w dawnej formule. Wówczas stało się coś, w co wciąż naszemu - nieznającemu wojen pokoleniu - trudno uwierzyć. Wojna konwencjonalna wybuchała tak blisko nas, a przez falę uchodźców i energetyczny szantaż agresora wojna ta stała się naszą codziennością. Teraz wiele miast, w tym Wałbrzych, nie urządza hucznych zabaw sylwestrowych w plenerze z uwagi na kwestie ekonomiczne.

Dlatego też do Sylwestra z 2019 roku wracamy z rozrzewnieniem. I chyba większość z nas chciałaby wrócić do tamtego spokojniejszego i bardziej beztroskiego czasu.