„Ostatni Górnik" powinien być symbolem i kolejną atrakcją turystyczną Wałbrzycha! [ZDJĘCIA]

Na Placu Magistrackim w centrum Wałbrzycha może niebawem stanąć figura górnika. Będzie to postać naturalnej wielkości. Nie cała, bo od pasa w górę (wysokości około jednego metra). Górnik wychodzący spod ziemi z wyciągniętą ręką.

– Myślę, że pomysł jest świetny. Wrocław przy ulicy Świdnickiej ma Pomnik Anonimowego Przechodnia, czyli figury naturalnej wielkości. We Freibergu, mieście partnerskim Wałbrzycha, też z górniczą przeszłością, jest wiele tego typu symbolicznych pamiątek – mówi Ryszard Nowak, wałbrzyski radny. Kilka dni temu z prośbą o wsparcie inicjatywy zwrócili się do niego byli wałbrzyscy górnicy. Mieli już wstępny projekt i olbrzymie chęci. Radny, który kiedyś przez pewien czas pracował na kopalni „Wałbrzych” oczywiście „czuje klimat” i pomaga nie tylko w takich przedsięwzięciach. Zatem natychmiast wziął się do działania. Teraz są już pierwsze ustalenia.