Ostatnie kioski znikają z ulic w Wałbrzychu. W PRL-u na Dolnym Śląsku były ich setki, dziś znikają jeden po drugim

- Bardzo brakuje mi zlikwidowanego w ostatnich tygodniach saloniku prasowego z Alei Wyzwolenia. Wywieźli go. Pozostał punkt z kwiatami, ale też ponoć zniknie. Były tu jeszcze dwa małe punkty, w których sprzedawano jajka i pieczywo. One też zniknęły - wyjaśnia pani Katarzyna mieszkanka Alei Wyzwolenie i dodaje, że saloniku prasowego będzie jej brakowało, prowadzący go przedsiębiorca wrósł w lokalną społeczność.