Ostatnie pożegnanie Natalii Iskry, policjantki z Kudowy - Zdroju, która zginęła tragicznie w wypadku samochodowym po służbie

Ostatnie pożegnanie policjantki Natalii Iskry na cmentarzu komunalnym w Kłodzku

Tłumy przyjaciół, znajomych i policjantów pożegnały na cmentarzu w Kłodzku Natalię Iskrę z Komisariatu Policji w Kudowie-Zdroju. 23-latka zginęła tragicznie wracając po służbie do domu. Uroczystość odbyła się według policyjnego ceremoniału. Był to pogrzeb z salwą honorową. Policjantka zgodnie z decyzją Komendanta Głównego Policji została pośmiertnie awansowana na stopień sierżanta. Natalię Iskrę żegnali m.in. zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu inspektor Robert Frąckowiak i zastępca Komendanta Powiatowego w Kłodzku nadkomisarz Marcin Sknera.