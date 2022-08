Ostre strzelanie Górnika Wałbrzych w ostatnim meczu sparingowym!

Znakomitą skutecznością popisali się piłkarze Górnika Wałbrzych w ostatnim meczu sparingowym przed rozpoczęciem sezonu IV ligi. Podopieczni trenera Marcina Domagały pokonali na swoim stadionie aż 7:1 Jaworzankę 1946 Jawor. W drużynie z Wałbrzycha dobrze zaprezentowali się zawodnicy, którzy w poprzednich rozgrywkach wywalczyli awans do IV ligi, ale także nowi, młodzi i testowani gracze. Beniaminek co prawda do przerwy prowadził z IV-ligowcem z innej grupy, tylko 1:0, ale po zmianie stron wyraźnie dominował.

Wysokie zwycięstwo nie oznacza jednak, że równie łatwo Górnik będzie wygrywał w lidze. Bardzo trudny będzie już pierwszy mecz. Wałbrzyszanie zagrają w nim w sobotę, 13 sierpnia o godz. 17, na wyjeździe z Polonią-Stalą Świdnica. Ekipa ze Świdnicy to mocny zespół, z którym Górnik przegrał 2:4 pierwszy sparing podczas kończących się przygotowań do sezonu.