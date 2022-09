Oświadczenia majątkowe radnych Wałbrzycha i prezydenta miasta 2022. Zarobki, mieszkania, domy, grunty, auta

Oto oświadczenia majątkowe radnych rady Miejskiej Wałbrzycha złożone w 2022 roku oraz oświadczenie prezydenta Romana Szełmeja

Oświadczenia majątkowe składają je osoby piastujące funkcje publiczne, zwłaszcza pracujące w administracji państwowej, ale nie tylko. Wśród nich są radni, prezydenci,kierownicy wydziałów w urzędach, dyrektorzy przedszkoli, spółek miejskich, ale także prokuratorzy, czy szefowie policji. Obowiązek informowania o stanie majątku każdego roku nałożono po to, by przeciwdziałać korupcji. W oświadczeniu trzeba wpisać cały majątek i jego szacowaną wartość. Dotyczy to nie tylko pieniędzy, ale i nieruchomości, drogich rzeczy, jak np. auto, a także kredytów i innych zobowiązań finansowych.

Błąd w oświadczeniu finansowym może prowadzić do kary finansowej, utraty stanowiska, a nawet zarzutów prokuratora. Bywa, że składane są korekty do oświadczeń majątkowych.

Oto oświadczenia majątkowe wałbrzyskich radnych i prezydenta za ub. rok. Szczegóły pod zdjęciami.