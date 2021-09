Oświadczenie zwolnionego z pracy w szpitalu prezydenta Romana Szełemeja: spotkamy się w sądzie Adrianna Szurman

Oświadczenie zwolnionego z pracy w szpitalu prezydenta Romana Szełemeja: spotkamy się w sądzie prt sc z filmu przesłanego do mediów przez rzecznika prezydenta Wałbrzycha

Otrzymałem wypowiedzenie z pracy w trybie natychmiastowym, po 36 latach pracy podziękowano mi w ten sposób za poświęcenie, pracę, trud który wspólnie włożyliśmy w to, by szpital był wyjątkowy. Jest to działanie odwetowe ze za to, że bronimy szpitala, by nie stał się marginalizowanym. Zwolnienie łamie procedury kodeksu pracy, spotkamy się w sądzie. Wypowiedzenie ma charakter polityczny, nadal będę walczyć, by zdrowie wałbrzyszan było w dobrych rękach.