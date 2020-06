Oszukali banki żeby dostać kredyt. Wpadli - jeden po kilku latach, drugi po kilku miesiącach

Policjanci Wydziału dw. z Przesrtępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu zatrzymali ostatnio dwóch mężczyzn, którzy oszukali banki, żeby dostać gotówkę. Pierwszy w ręce policjantów wpadł 35-latek z Wałbrzycha, który wyłudził kredyty gotówkowe w połowie 2014 roku. W jednym z wałbrzyskich banków podał wtedy fikcyjne dane dotyczące zatrudnienia i dostał w sumie sześć kredytów na kwotę prawie 50 tysięcy złotych. Działania operacyjne śledczych doprowadziły jednak do namierzenia go. 35-latek usłyszał już zarzut oszustw, do których się przyznał i złożył wyjaśnienia. Policjanci zabezpieczyli w mieszkaniu sprawcy mienie o wartości prawie 10 tys złotych na poczet przyszłych kar i grzywien. Mężczyźnie grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Podobna kara grozi 26-latkowi z Jeleniej Góry zatrzymanemu w tym samym dniu. On wyłudził kredyt w listopadzie 2019 roku. – Sprawca zawarł umowę za pomocą środków komunikowania się na odległość. Podejrzany zawierając umowę kredytową podał nieprawdziwe informacje dotyczące zatrudnienia, ale również fikcyjne dane co do swojej tożsamości, uniemożliwiające najpierw firmie udzielającej kredyt, a później śledczym, szybkie ustalenie miejsca jego przebywania 0 informuja w wałbrzyskiej policji.

26-latkowi po doprowadzeniu do prokuratury również postawiono zarzut oszustwa. Zastosowano wobec niego środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 5 tysięcy złotych oraz dozoru policji.