Oto alimenciarze z Wałbrzycha i Świdnicy poszukiwani przez policję. Nie chcą płacić na dzieci i bliskich. Niektórzy mają więcej na sumieniu

Przepisy prawa jasno stanowią, że ścigać można tych alimenciarzy, którzy od co najmniej trzech miesięcy nie płacą alimentów na bliskich, a są do tego zobowiązani przez sąd ugodę czy umowę.

O sytuacji alimenciarzy mówi art. 209 Kodeksu Karnego

§ 1.

Kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 1a.

Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 naraża osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.