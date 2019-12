Oto przepiękne choinki wałbrzyszan. Zobaczcie, kto dostanie od nas słodycze! [ZDJĘCIA]

Dziękujemy Wam gorąco za wszystkie zdjęcia przepięknych choinek. Długo zastanawialiśmy się, które wybrać, bo wszystkie są piękne! Nie chcemy, by było przykro tym, którzy nie wygrali, ale takie są zasady, że możemy nagrodzić tylko 15 drzewek. Zwycięskie choinki to ostatnie 15 zdjęć. Ich właściciele dostają od nas po kilogramie Michałków ze Śnieżki. Ostatnie zdjęcie zajmuje pierwsze miejsce. Nagroda to kosz słodyczy ze Śnieżki. Łakocie można odbierać dziś do godz. 16.00 w naszej redakcji Rynek 13 i w poniedziałek od 8 do 17.00. Dziękujemy raz jeszcze i pozdrawiamy Was gorąco!

