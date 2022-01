Otwarcie lodowiska w Jedlinie-Zdroju. Pokaz Mistrzów Polski z grupy Walley Ice Story (ZDJĘCIA)

Lodowisko ma wymiar 14 × 36 metrów. Według producenta, dzięki zastosowanym rozwiązaniom, może funkcjonować nawet przy 15 stopniach ciepła. Dodatkowo przy lodowisku działała wypożyczalnia.

Lodowisko jest czynne cały tydzień. W soboty i niedziele od godziny 10.00 do 21.00, a w tygodniu od 11.00 do 20.00. Przerwę techniczną zaplanowano w godzinach 14.30 – 15.30 w zależności od zużycia tafli.

Bilet ulgowy kosztuje 10 zł, a normalny 15 zł za godzinę. Prawo do ulgi mają dzieci 3 – 6 lat (młodsze wchodzą za darmo), młodzież szkolna oraz studenci do 26-go roku życia za okazaniem legitymacji, emeryci po 60-tym roku życia. Wypożyczenie łyżew, pingwinka czy kasku będzie kosztowało po 5 zł.