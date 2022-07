Otwarto kolejną salę zamku Książ z eksponatami udostępnionymi przez Muzeum Natodowe we Wrocławiu!

Na zamku Książ w Wałbrzychu udostępniono do zwiedzania kolejną salę. Została wyposażona w meble z XVII i XVIII wieku. Te meble i inne elementy dekoracji pomieszczenia pochodzą ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Obrazy trafiły natomiast do Książa z Muzeum Porcelany w Wałbrzychu.

– Mamy już siódmą rocznicę naszej współpracy. Tym razem wypożyczyliśmy, zdeponowaliśmy tu komplet bardzo cennych mebli śląskich. Możemy przypuszczać, że część tych mebli, a szczególnie tzw. zydle pochodzą z dawnego wyposażenia tego zamku – mówi Piotr Oszczanowski, dyrektor wspomnianego muzeum w stolicy Dolnego Śląska.

Dodaje, że zachowało się wiele starych zdjęć zamku Książ, ale tylko jedno tej sali. Dlatego stworzono barokowe wnętrze trochę intuicyjnie, w oparciu o znajomość historii miejsca, wyczucie stylu.

Sala znajduje się na trzecim piętrze.