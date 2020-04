Otwórz okno na pogranicze! Na malowniczych trasach, spotykają się Polacy i Czesi

Polsko-czeskie pogranicze to raj dla narciarzy biegowych. To tutaj, na malowniczych trasach, spotykają się Polacy i Czesi, by oderwać się od miasta i ruszyć białym śladem w miejsca znane i te jeszcze nieodkryte. Odwiedzają schroniska, bazy turystyczne i bacówki, gdzie przy kominkach wspominają dawne czasy. Ci, którzy na jeden dzień chcą przenieść się w czasie, biorą udział w Biegu Izerskim Retro, który pod koniec zimy, organizowany jest od lat w Stacji Turystycznej ORLE, niedaleko Jakuszyc. W imprezie bierze udział wielu narciarzy z Polski i Czech, a ich hasło przewodnie brzmi: precz z plastikiem! To wyjątkowy sposób na zakończenie sezonu. Zapraszamy na najnowszy odcinek programu Okno na pogranicze już w sobotę, 25 kwietnia, o godz. 10.20, na antenie TVP3 Wrocław oraz na stronie internetowej.

W stylu retro

Góry Izerskie to mekka narciarzy biegowych. Świetnie utrzymane trasy, długie zjazdy i łagodne przewyższenia przyciągają turystów przez cały sezon. Położenie geograficzne i stosunkowo łatwy dojazd to kolejne atuty tej ulubionej miejscówki dla biegaczy. Z naszą kamerą odwiedziliśmy Stację Turystyczną ORLE, która co roku, w sezonie, przeżywa prawdziwe oblężenie turystów, a na zakończenie zimy można tu spotkać prawdziwych fanów retro atrakcji. Od ponad 15 lat organizowany jest tutaj bowiem Bieg Retro na nartach. Obowiązkowe są stroje z minionych epok, im bardziej vintage, tym lepiej. Liczy się nie tylko wynik sportowy, ale także styl i szyk! – Żadne goretexy i inne plastiki nas nie interesują, liczy się tylko retro – mówi komandor biegu, Robert Jagiełło. Słoń na Śnieżniku

Tym, którzy nie byli jeszcze na szczycie Śnieżnika, polecamy taką wyprawę, a tym którzy byli przypominamy historię słonia, którego do tej pory można spotkać idąc czeskim szlakiem na szczyt. W najnowszym odcinku Okna na pogranicze opowiadamy m.in. o Oskarze Gutwinskim – niemieckim pionierze narciarstwa i turystyki w Jesenikach. To on właśnie sprowadził do schroniska na szczycie Śnieżnika, którego był dzierżawcą, praską bohemę artystyczną, a pamiątką tamtych czasów jest właśnie figura kamiennego słoniątka.

Beskid Śląski

Tym, którzy niekoniecznie chcą biegać na nartach proponujemy w naszym programie piesze wędrówki po pięknych terenach Beskidu Śląskiego. Odwiedziliśmy z kamerą Schronisko Filipka, do którego na borszcz i inne przysmaki ciągną turyści z obu stron granicy. Dogadują się bez problemu, albo „po naszymu”, bo to przecież Śląsk Cieszyński, albo każdy w swoim języku. – Nie ma problemu ze zrozumieniem sąsiada. Najwyżej zawsze można powtórzyć wypowiedź, albo poprosić o wyjaśnienie – mówi Christian Zaleski z PTTS Beskid Śląski.

O programie

Okno na pogranicze to 16-odcinkowy program telewizyjny, realizowany przez TVP3 Wrocław i Telewizję Czeską w Ostrawie. Projekt został podzielony na dwie części. Pierwsza z nich stanowi 8-odcinkowy cykl poświęcony szeroko pojętej turystyce polsko-czeskiego pogranicza. Autorzy odkrywają w nim nieoczywiste atrakcje turystyczne po obu stronach granicy na całej jej długości 796 kilometrów – od granicy polsko-czesko-słowackiej, do trójstyku polsko-czesko-niemieckiego.

W 8 odcinkach programu realizowanego przez polsko-czeski zespół pokażemy pogranicze z innej perspektywy – z naszymi kamerami byliśmy na lądzie, pod wodą, pod ziemią i w przestworzach. Odkryliśmy też nowe smaki tego wspólnego dziś obszaru - kuchnię, w której tradycja przeplata się z nowoczesnymi trendami. Próbowaliśmy łużyckich potraw w Radomierzycach koło Zgorzelca, kosztowaliśmy czeskiego piwa kraftowego w Libercu. Nurkowaliśmy też w kamieniołomie Šífr w Svobodných Heřmanicach, niedaleko Opawy. Zeszliśmy z kamerą pod ziemię, by pokazać Wam magię drążonych w pocie czoła korytarzy, sztolni i szachtów, które dziś potrafią zachwycić. W odcinku poświęconym kolei zabierzemy Was w podróż w czasie i nie tylko, a to za sprawą kilku zapaleńców, którzy tchnęli w kolejarskie pamiątki nowe życie. To wszystko i jeszcze więcej czeka na Was przez najbliższy miesiąc, co sobotę. Zapraszamy!

