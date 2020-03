Otwórz okno na polsko-czeskie pogranicze! [ZDJĘCIA]

Okno na pogranicze to program telewizyjny, realizowany przez TVP3 Wrocław i Telewizję Czeską w Ostrawie, w którym autorzy w pierwszym cyklu, odkrywają nieoczywiste atrakcje turystyczne po obu stronach granicy na całej jej długości 796 kilometrów – od polsko-czesko-słowackiego trójstyku po trójstyk polsko-czesko-niemiecki. Pierwszy odcinek poświęcony podziemiom pokażemy już 28 marca, o godzinie 10.20, w TVP3 Wrocław oraz udostępnimy na naszej stronie www.

W 8 odcinkach programu realizowanego przez polsko-czeski zespół pokażemy pogranicze z innej perspektywy – z naszymi kamerami byliśmy na lądzie, pod wodą, pod ziemią i w przestworzach. Odkryliśmy też nowe smaki tego wspólnego dziś obszaru - kuchnię, w której króluje tradycja w nieco innym wydaniu, bo obok znanej horalki, czyli zupy z Beskidów, można spróbować tu także specjałów ze ślimaków i delektować się misternymi keksami wypiekanymi w śląskim Borucinie. Pokażemy też największy czeski staw, czyli Jezioro Machy; popłyniemy kajakiem Granicznymi Meandrami Odry koło Bohumína. Nie zabraknie też atrakcji dla fanów wspinaczki skałkowej, bo podpowiemy dokąd u sąsiadów warto się udać, by spróbować boulderingu. Miłośników białego szaleństwa na pewno zainteresuje odcinek „Białym śladem”, w którym opowiemy nie tylko o najważniejszych trasach biegowych polsko-czeskiego pogranicza, ale odkryjemy też tajemnice znanych i lubianych schronisk, bacówek i baz turystycznych. Nie mogliśmy też pominąć ciekawych miejsc związanych z historią kolejnictwa po obu stronach granicy – zabierzemy Was w podróż górniczym pociągiem pospiesznym po dawnych bocznicach zagłębia ostrawsko-karwińskiego, no i pokażemy jak wygląda Gala Pary w Jaworzynie Śląskiej. To wszystko i jeszcze więcej czeka na Was przez najbliższe dwa miesiące, co sobotę. Zapraszamy!