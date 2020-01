Pacjentka wałbrzyskiej przychodni okradziona. Nie pomogła szafka zamykana na klucz...

Policjanci postawili zarzut kradzieży z włamaniem 52-letniej mieszkance Wałbrzycha, która na terenie przychodni zdrowia przy ulicy Browarnej włamała się do szafki zamykanej na klucz i ukradła z niej portfel pacjentki.

- Do zdarzenia doszło 28 stycznia. Pokrzywdzona torebkę wraz z portfelem schowała do metalowej szafki zamykanej na kłódkę i udała się na rehabilitację. W tym czasie sprawca włamał się do szafki i ukradł z niej portfel. W wyniku pracy operacyjnej funkcjonariusze z Komisariatu Policji II w Wałbrzychu, kilka godzin po zdarzeniu zatrzymali 52- letnią kobietę i odzyskali skradzione mienie w całości - mówi asp.szt. Agnieszka Głowacka-Kijek z KMP w Wałbrzychu.

Jak dodaje, zatrzymana kobieta usłyszała zarzuty kradzieży z włamaniem i przyznała się do popełnionego czynu. Grozi jej do lat 10 więzienia.