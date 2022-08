Pałac Jedlinka – stąd nadzorowano budowę Riese. Jest tu zjawa, ukryty skarb, ale też wygodny hotel, świetna restauracja i znakomite piwo!

Jak dojechać do pałacu w Jedlince – mapa

Historia Pałacu Jedlinka

Pierwsze wzmianki o miejscu, w którym stoi obecny Pałac Jedlinka pochodzą z XIII wieku. Ówczesna miejscowość o nazwie Tannhausen miała należeć do Bolka I, księcia jaworsko – świdnickiego. Prawdopodobnie w Jedlince istniał wtedy drewniany gród.

Zamek, w średniowieczu, przez jakiś czas zamieszkiwali rycerze rabusie i nazywano go wtedy „gospodą morderców”. Na początku XV wieku warownia została spalona przez Husytów. W jej miejscu na początku XVII wieku wzniesiono barokowy dwór, w którego piwnicach znajdował się browar.

Przed rokiem 1611 Tannhausen wyodrębniono z dóbr majątku Grodno w Zagórzu Śląskim, i pierwszym samodzielnym właścicielem obecnej Jedlinki został Heinrich von Kuhl. Później na przełomie XVII i XVIII wieku pałac przechodził z rąk do rąk. Należał m.in. do austriackiego generała, marszałka polnego Hansa Christopha barona von Seher – Thoss, do rodziny von Pückler, w 1834 kupił go Beniamin Rothenbach z Wrocławia, w 1843 urzędnik pruski Herman Menzel, w 1855 Paul i Karolina Engels.

W 1861 roku właścicielem Jedlinki został Carl Krister, bardzo bogaty przemysłowiec, właściciel m.in. fabryk porcelany. Przebudował całkowicie pałac.

W 1889 roku ostatnim przedwojennym właścicielem Jedlinki został Gustaw Böhm.

W 1944 roku w pałacu siedzibę miało dowództwo nazistowskiej Organizacji TODT, nadzorującej budowę powstającego w Górach Sowich sławnego kompleksu „Riese”.

Po II wojnie światowej m.in. na jakiś czas ulokowano tam spółdzielnię rolniczą. To nie był dobry czas dla obiektu. Trwała jego dewastacja, a w pięknych, zabytkowych salach, których nie zniszczyli nawet czerwonoarmiści, suszono siano. Jak wspominają ludzie związani z pałacem, najgorsze były dla niego lata 90-te ubiegłego wieku.

Na szczęście popadający w ruinę wspaniały zabytek w 2004 roku kupił prywatny właściciel i stopniowo przywraca mu blask. Stworzył tam nie tylko muzeum, ale w zabudowaniach przy pałacu powstały też hotel z restauracją, hostel i browar.