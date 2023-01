Pamiętacie Bieg Gwarków rozgrywany w Andrzejówce? Zobaczcie jak było tam wspaniale!

Mamy styczeń, śnieg i lekki mróz ale o Biegu Gwarków nikt nawet nie wspomina. Ta wielka impreza w narciarstwie biegowym, organizowana kiedyś w okolicach schroniska Andrzejówka w Rybnicy Leśnej, chyba powoli odchodzi w zapomnienie. Szkoda.

Pierwszy Bieg Gwarków odbył się 26 lutego 1978 roku. To były czasy funkcjonowania przemysłu węglowego w Zagłębiu Wałbrzysko-Noworudzkim. Kopalnie dźwigały ciężar finansowy organizacji imprezy, która była drugim co do wielkości masowym biegiem narciarskim w Polsce.

W I Biegu Gwarków udział wzięło 3048 osób. Rekord frekwencji ustanowiono w 1986 roku, kiedy w Andrzejówce pobiegło aż 4345 osób. Z czasem, po likwidacji Dolnośląskiego Gwarectwa Węglowego i wobec problemów z pogodą (brak śniegu) impreza zaczęła podupadać. Przeniesiono ją do Sokołowska, później powróciła do Andrzejówki, a ostatnio odbywała się w Górach Sowich na Przełęczy Jugowskiej. Swoje dołożyła też pandemia. W efekcie ostatnio był to bieg hybrydowy. Biegano indywidualnie i zgłaszano pokonanie dystansu minimum 10 km.

Wiele osób z pewnością jednak tęskni za atmosferą wspaniałej, masowej imprezy odbywającej się w okolicach Andrzejówki.

Zobaczcie zdjęcia z Biegu Gwarków sprzed kilku i kilkunastu lat.