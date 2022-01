Pani Urszula zakończyła działalność. Była ostatnim kuśnierzem w Wałbrzychu!

W Wałbrzychu zamknięto ostatni zakład kuśnierski. W siedzibie Rady Wspólnoty Samorządowej dzielnic Biały Kamień i Konradów podziękowano dzisiaj Urszuli Sitek, która prowadziła go przez ostatnich 20 lat. Był dyplom, kwiaty.

– Pani Urszula to wspaniała osoba, pomagała nam wiele razy. Kilka dni temu dowiedziałem się, że kończy działalność. Stwierdziliśmy, że trzeba jej jakoś podziękować – mówi Ryszard Nowak, przewodniczący wspomnianej RWS i jednocześnie wałbrzyski radny. – Nie wiem co teraz będzie. To był jedyny taki zakład w Wałbrzychu i okolicy – dodaje.

Ostatnia kuśnierz w mieście w zawodzie jest od w sumie 55 lat. – Najpierw była szkoła zawodowa, później krawiectwo ciężkie. Dokształcałam się i po 10 latach przyszła pora na mistrzowskie papiery z kuśnierstwa. Pracowałam przez 30 lat w Modzie Dolnośląskiej, rok w zakładach Rafio, a później doszłam do wniosku, że otworzę własny zakład – wspomina Urszula Sitek. Pierwszy zakład otworzyła zatem w Szczawnie-Zdroju. Prowadziła tam działalność przez pięć lat. Później przeniosła się na Biały Kamień.

Szyła między innymi garnitury i kostiumy dla pań, wykonywała różne przeróbki, co było potrzeba. Zimą częściej futra, czapki.