Państwowa Uczelnia Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu buduje dużą halę sportową.

Państwowa Uczelnia Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu buduje wielką halę sportową. Znajdzie się w niej pełnowymiarowe boisko do siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej, widownia na 304 miejsca, sale dydaktyczne o powierzchni ponad 600m2, siłownia oraz sala do gry w squasha. Budynek został zaprojektowany w sposób przyjazny dla środowiska, m.in.: panele słoneczne, zbiornik przeciwpożarowy na deszczówkę, z którego woda będzie wykorzystywana również do podlewania zieleni. Obiekt powstanie przy ulicy Południowej – w bezpośrednim sąsiedztwie głównej siedziby uczelni. Całość to dokładnie 3 495,32 m2 - powierzchni użytkowej oraz 28 400,50 m3 – kubatury. Finansowanie inwestycji obejmuje środki własne i dotację celową z Ministerstwa Edukacji i Nauki.