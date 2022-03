Park Sybiraków w Wałbrzychu do remontu! Zgłosiły się trzy firmy, wygrana zrobi m.in super plac zabaw, boiska, siłownię i miejsce na piknik

Do przetargu na remont Parku Sybiraków w Wałbrzychu zgłosiły się trzy firmy z Wałbrzycha. Najtańsza oferta opiewa na nieco ponad 14 mln zł, kolejna na nieco ponad 18 mln zł, a najdroższa na 22 mln zł. Gmina Wałbrzych przewidziała na ten cel 13 mln zł. To cały bud żet projektu, z którego 5 mln zł to dofinansowanie z Polskiego Ładu.

Teraz sprawdzane są formalności i dokumentacja. Decydująca będzie cena i rękojmia, czyli gwarancja że firma podoła zadaniu. A to rysuje się ciekawie.

W Parku Sybiraków w Wałbrzychu rośnie 900 drzew, które zostaną poddane pielęgnacji. Do wycięcia przewidziano 15-20 drzew. - To te, które uratować się nie da i które są w kolizji z zaprojektowaną infrastrukturą - mówi Michale Liguz, ogrodnik miejski w Wałbrzychu. Jak dodaje, zaplanowano też sporo nasadzeń. Samych krzewów, które pojawią się w parku będzie 52 000. W tym wiele ozdobnych gatunków jak choćby przepiękne hortensje. Pracownicy posadzą też 100 nowych drzew rodzimych gatunków. Będą to lipy, graby i ozdobne wiśnie. Pojawią się także rośliny biofiltrujące.