Paweł Spyt z Wałbrzycha zdobył koronę maratonów Ziemi jako jedyny Dolnoślązak i jeden z 20 Polaków. Właśnie wrócił z Antarktydy! Paweł Spyt / użyczone Zobacz galerię (217 zdjęć)

Właśnie wrócił z Antarktydy, gdzie przebiegł maraton, dzięki któremu stał się posiadaczem odznaki Korona Maratonów Ziemi. To była najdroższa i najtrudniejsza wyprawa skromnego 39-latka ze Starego Zdroju w Wałbrzychu! To ambasador Polski i Wałbrzycha, który zatknął nasze flagi i herb ma wszystkich kontynentach! Jak zapowiada, Antarktyda to nie koniec przygód.