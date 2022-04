Perły na rynku nieruchomości w Wałbrzychu. Mieszkania po kapitalnym remoncie w dobrych lokalizacjach i po "starej cenie" ADA

Oto prawdziwe perły na rynku nieruchomości w Wałbrzychu! Po kapitalnym remoncie, w topowej lokalizacji i po tzw. starej cenie biorąc pod uwagę ich wzrosty na rynku wtórnym w całym kraju. - Rynek mieszkaniowy w Wałbrzychu zawsze reagował z pewnym opóźnieniem. U nas ceny poszły w górę, ale nieznacznie. Myślę, że za ok. 4-5 miesięcy to się bardzo zmieni - mówi Mateusz Rambacher, specjalista z branży nieruchomości w Wałbrzychu. Zobaczcie, jak wyglądają i ile kosztują mieszkania po kapitalnym remoncie w Wałbrzychu. Są tu perełki z dwoma balkonami, czy tarasem i ogrodem. Z każdego mieszkania prezentujemy kilka zdjęć. Linki do wszystkich ofert znajdziecie na końcu galerii.