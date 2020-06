Pięć klubów sportowych dostało wsparcie z Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

O wspieraniu klubów mówiła też Danuta Dmowska-Andrzejuk minister sportu, która przyjechała na uroczystość do Wałbrzycha. – Ministerstwo zwiększyło pulę dofinansowania do 55 milionów złotych. Na Dolny Śląsk trafią 4 miliony. W ostatnich latach do małych środowisk sportowych w tym województwie przekazano 15 milionów złotych - tłumaczyła.

– Jesteśmy beneficjentem tego rządowego programu. W jego piątej edycji dostaliśmy pieniądze już piaty raz. To ważny element naszego budżetu - mówił Adam Zdeb trener Szczytu Boguszów-Gorce.

Jego słowa potwierdzał Marek Figurski z Baszty Wałbrzych. – My dostaliśmy drugi raz 10 tysięcy złotych - wyjaśniał.

Ze wsparcia ministerstwa jeszcze nie korzystał Imperium Boxing, klub pięściarski w Wałbrzycha, który w ostatnich latach osiąga znakomite wyniki. Dostał 5 tysięcy od strefy. – Tylko w tym roku zdobyliśmy dziesięć medali mistrzostw Polski. Były to medale w kategoriach młodzieżowych, ale nie tylko. Zdobywamy też seniorskie mistrzostwa kraju - wyjaśniał Krzysztof Sadłoń prezes Imperium Boxing.

Podczas uroczystości w siedzibie WSSE „Invest-Park" podsumowano także cykl zajęć sportowych dla młodych ludzi realizowany przez strefę, a nazwany „Trenuj z Mistrzem". W ramach cyklu dzieci ćwiczyły od 25 maja do 26 czerwca na obiektach w Szczawnie-Zdroju pod okiem wybitnych sportowców.